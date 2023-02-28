Mostafa Sobhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Sobhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Sobhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Sobhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Sobhi 26 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفي صبحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Sobhi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Sobhi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Mostafa Sobhi'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Sobhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Sobhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Sobhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Sobhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Harras Hodoud

Mostafa Sobhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Sobhi şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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