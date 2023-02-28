Mostafa Ziko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Ziko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Ziko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Ziko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Ziko 27 Nisan 1997 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Ziko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa Ziko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mostafa Ziko'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Ziko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Ziko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Ziko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Ziko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Harras Hodoud

Mostafa Ziko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Ziko şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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