Mostaffa Yassin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostaffa Yassin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostaffa Yassin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mostaffa Yassin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mostaffa Yassin 24 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mostaffa Rabia Yassin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mostaffa Yassin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mostaffa Yassin'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Mostaffa Yassin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mostaffa Yassin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE U19
Mostaffa Yassin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mostaffa Yassin şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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