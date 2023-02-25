Mostefa Oultache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostefa Oultache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostefa Oultache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostefa Oultache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostefa Oultache 29 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostefa Oultache Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 10 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mostefa Oultache'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mostefa Oultache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostefa Oultache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostefa Oultache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostefa Oultache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AB Chelghoum L.

1 Temmuz 2017 yılında AS Khroub

1 Temmuz 2018 yılında Chelghoum Laïd

1 Ekim 2020 yılında AB Chelghoum L.

10 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

Mostefa Oultache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostefa Oultache şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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