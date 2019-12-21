Kilis'te, öğrencilere "Motivasyon, Sınav Stratejileri ve Sınav Kaygısı" eğitimi verildi.

Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeli Psk.Danışman Semih ÇAVDAR ve Psk.Dananışman Esra Küçükduran tarafından Refik Halit Kertmen Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine "Motivasyon, Sınav Stratejileri ve Sınav Kaygısı" konularında seminer verildi. Eğitimlerin diğer okullarda da verilmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA