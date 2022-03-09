Dislike ne demek? Dislike atmak Türkçesi nedir?Murat Övüç, sahneye Karlar Kraliçesi Elsa olarak çıktı! Prensese dönüştü, dekolte vermeyi yine ihmal etmedi!Fenerbahçe'den 3 Temmuz davası açıklaması: Hukuk mücadelemize tüm kararlığımızla devam edeceğiz.Moto kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?Gelinim Mutfakta 10 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 10 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Dimyat ne demek, TDK'ya göre Dimyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İYİ Parti yuvarlak masa sevdasından vazgeçmiyor! Alpay Özalan, tarihi zirve masasını eleştiren Akşener'in yardımcısına esti gürledi!1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları, sözleri 2022 | Dünya Barış Günü kutlama mesajlarıSon dakika |İstanbul'da kar yağışı alarmı! Vali Yerlikaya yeni kararları duyurdu! Saat 19.00'dan sonra trafiğe çıkmaları yasaklanacakTuğba Özay'ın 'Sil Baştan' eziyeti sosyal medyaya damga vurdu! "Şebnem Ferah kan ağlıyor"
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Moto kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

Moto kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kuryelerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki Moto kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı? İşte detaylar...

Moto kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da son zamanların en çok etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle tüm yetkili kurumlar teyakkuza geçti. Özellikle yolların temizlenmesi ve tuzlanması ve yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi için İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların ve üniversitelerin yanı sıra çeşitli eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi yönünde karar alırken geçtiğimiz Ocak ayında kar yağışında zor süreçler yaşayan kuryelerin olabilecek etkili yağışta çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı? sorularının yanıtları haberimizde... 

Moto kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

KURYELER ÇALIŞIYOR MU 10 - 11-12-13-14 MART 2022? YEMEKSEPETİ, GETİR, TRENDYOL ÇALIŞACAK MI?

İstanbul Valiliği kar ve buzlanma nedeniyle motorkuryelerin 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar çalışmayacaklarını açıkladı.  Bu kapsamda 10-11-12-13-14 Mart tarihlerinde Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışmayacak. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyri ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar,  10 Mart 2022 Perşembe günü 19.00 itibarıyla motokuryelik yapılmayacak,  motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır."

Moto kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT