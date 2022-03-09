Moto kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da son zamanların en çok etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle tüm yetkili kurumlar teyakkuza geçti. Özellikle yolların temizlenmesi ve tuzlanması ve yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi için İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların ve üniversitelerin yanı sıra çeşitli eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi yönünde karar alırken geçtiğimiz Ocak ayında kar yağışında zor süreçler yaşayan kuryelerin olabilecek etkili yağışta çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı? sorularının yanıtları haberimizde...

KURYELER ÇALIŞIYOR MU 10 - 11-12-13-14 MART 2022? YEMEKSEPETİ, GETİR, TRENDYOL ÇALIŞACAK MI?

İstanbul Valiliği kar ve buzlanma nedeniyle motorkuryelerin 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar çalışmayacaklarını açıkladı. Bu kapsamda 10-11-12-13-14 Mart tarihlerinde Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışmayacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyri ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, 10 Mart 2022 Perşembe günü 19.00 itibarıyla motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır."