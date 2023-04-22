Moto kuryeler için büyük yenilik! Bakan Kurum duyurdu: Artık böyle gidecekler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada moto kuryeler için yeni bir uygulama başlatılacağını duyurdu. Bu uygulama sayesinde moto kuryeler daha güvenli çalışabilecek. İşte detaylar...

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Moto kuryeler için büyük yenilik! Bakan Kurum duyurdu: Artık böyle gidecekler

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Tuzla'da düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" isimli Gençlik Buluşması'na katılarak, moto kuryeler için düzenlenen projeyi anlattı. İller ve ilçeler arasında gezerken, evlerde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşanırken, sıkça moto kuryelerle karşılaşıldığını ifade eden Kurum, moto kuryelerin evdeki ihtiyaçları karşılamada önemli bir rol oynadığını belirtti. İstanbul'da 250 bin moto kuryenin bulunduğunu ve bu kardeşlerin dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanları için yol kenarlarında dinlenme alanları ayırdıklarını söyledi. İstanbul'daki ilk pilot uygulamayı Tuzla'da başlattıklarını müjdeleyen Kurum, moto kuryelerin daha iyi bir hizmet sunabilmeleri için yeni cepler oluşturacaklarını dile getirdi.

MOTO KURYELER İÇİN ÖZEL ALAN: ARAÇLARINI ŞARJ EDEBİLECEK

moto kurye

Bakan Kurum, moto kuryelerin trafik güvenliğini sağlamak ve dinlenebilmeleri için yolların kenarlarında cepler oluşturacaklarını, bu alanlarda araçlarını şarj edebileceklerini ve bakımlarını yapabileceklerini belirtti. Yönetmeliği değiştirerek bu projeye destek verdiklerini ve bakanlık olarak maddi olarak da gereken desteği sağlayacaklarını vurguladı. Bu proje sayesinde vatandaşlara verilen değerin gösterildiğini ve moto kuryelerin verdikleri hizmet karşılığında takdir edildiğini ifade etti. Moto kuryelerin zorlu bir mücadele verdiklerini ve zaman zaman büyük risklere girdiklerini belirten Kurum, bu projenin dünyada bir ilk olacağını ve ülkemizde başlatılmış olacağını ifade etti.

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