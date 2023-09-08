“Moto kuryelerin aylık ortalama brüt kazancı 70 bin lirayı buluyor”

Özellikle pandemiyle birlikte artan online alışveriş, moto kurye ihtiyacını doğurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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“Moto kuryelerin aylık ortalama brüt kazancı 70 bin lirayı buluyor”

Özellikle pandemiyle birlikte artan online alışveriş, moto kurye ihtiyacını doğurdu. Moto kuryelerin çalışma şartları, edindikleri aylık kazanç merak ediliyordu. Mesleği icra eden kuryeler sektöre dair açıklamalarda bulundu.

Moto kuryelik son yılların popüler meslekleri arasında yer alıyor. Pandemiyle artan online alışveriş sonrası beliren kurye ihtiyacı önceleri ek iş olarak icra edilirken şimdi sürekli hale döndü. Kuryelerin aylık ortalama aylık kazançları ve sosyal hakları merak edilmeye başlanmıştı. Özellikle aylık kazançları ile ilgili söylenenler moto kuryeliğe olan merakı artıran sebeplerin başında geliyor. Moto kuryeler aylık ortalama 70 bin lira kazandıklarını belirtirken, giderleri çıkarıldığında 50-55 bin lira net kazançları olduğunu söylediler.

"Ortalama aylık 65-70 bin lira kazancımız oluyor"

Vigo'da çalışan moto kurye Birol Kahya, günde en az 30 civarı sipariş teslim ettiklerini söyleyerek, "3 yıldır burada moto kurye olarak çalışıyorum. Ortalama aylık 65-70 bin lira kazancımız oluyor. Bununla birlikte giderlerimiz de oluyor. Bize net kalan tutar ortalama 50-55 bin lira civarında. Günde ortalama 30 ve üzeri sipariş teslim ediyoruz" dedi.

"Sağlık güvencemiz de var"

Moto kuryeliğin de belli masrafları var. Bunlar arasında vergi, motor bakım ve onarım, yakıt ve sigorta yer alıyor. Giderlerinden bahseden Kahya, "Vergi, motor masrafları, yakıt ve Bağkur giderlerimiz var. Bu giderleri çıkardığımızda ortalama 50-55 bin lira net kazancımız oluyor. Moto kuryeliği tavsiye ediyorum. Sağlık güvencemiz de var. Firmamız bize özel sağlık sigortası yapıyor. Moto kuryelik kışın çok zor. Soğuk ve yağmurlu havalarda motor kullanmak zor oluyor. Yazın daha rahat" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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