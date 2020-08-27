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  3. Moto2 şampiyonu Alex Marquez, drone ile kapıştı!

Moto2 şampiyonu Alex Marquez, drone ile kapıştı!

MotoGP takviminin beşinci durak noktası olan Avusturya GP yarışı öncesinde Repsol Honda pilotu, Red Bull sporcusu Alex Marquez'in drone ile yarışı nefesleri kesti. Yarışı son Moto2 şampiyonu Marquez kazanırken o anlar ise kameralara böyle kaydedildi.

 MotoGP takımlarından Repsol Honda pilotu Alex Marquez, Avusturya GP yarışı öncesinde drone meydan okuyarak efsanevi bir yarış sergiledi. Drone'un kaydettiği görüntüler büyük bir heyecan oluştururken yarışmanın galibi ise Alex Marquez oldu.

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27 Ağustos 2020 Perşembe 15:39
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