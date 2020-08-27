Moto2 şampiyonu Alex Marquez, drone ile kapıştı!

MotoGP takviminin beşinci durak noktası olan Avusturya GP yarışı öncesinde Repsol Honda pilotu, Red Bull sporcusu Alex Marquez'in drone ile yarışı nefesleri kesti. Yarışı son Moto2 şampiyonu Marquez kazanırken o anlar ise kameralara böyle kaydedildi.