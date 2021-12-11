Motokros ne demek, TDK'ya göre Motokros kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Motokros ne demek? Motokros TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi motokros kelimesi. Peki motokros ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre motokros nedir, motokros kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MOTOKROS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Motokros kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Motokros kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre motokros kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırlarda ve engebeli arazilerde motosikletle yapılan yarış

