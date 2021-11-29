Motokuryelere siper oldular! Metrobüs sürücüleri örnek davranışlarıyla takdir topladı

Dün sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli rüzgarın beklendiğini ifade ederek vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından lodos Türkiye'nin batısında etkisini göstermeyi sürdürüyor. Meteorolojinin kırmızı kod uyarısı vermesi sonrası, fırtına saate 80 kilometre hıza ulaştı. Yurdun birçok yerinden lodosa ilişkin haberler gelirken İstanbul Valiliği'nden flaş bir açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; 1’i yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti 3'ü ağır 19 kiişi de yaralandı.

MOTOKURYELER, METROBÜS SÜRÜCÜLERİ SAYESİNDE SAVRULMAKTAN KURTULDU

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan motokuryelerin şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadığı görüntü dikkat çekti.

Rüzgar nedeniyle düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına metrobüs sürücüleri yetişti. Köprüden geçen iki metrobüs sürücüsü kuryeleri ortalarına alarak rüzgarın etkisini azalttı. Motokuryeler metrobüs sürücüleri sayesinde savrulmaktan ve düşmekten kurtuldu.

İşte o görüntü:

İstanbul Valiliğinden lodos açıklaması!