Motokuryelere son dakika kararı! Artık bu ikisini kullanacaklar: Bakanlık düğmeye bastı

İş bulunamadığı için en çok tercih edilen mesleklerden biri haline gelen motokuryelik ile ilgili yeni kararlar yavaş yavaş netleşiyor. Peki Bakanlık motokuryeler ile ilgili hangi kararı verdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MOTOKURYELER İLE İLGİLİ YENİ KARAR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre motokuryeler için yeni kararlar verildi. Motokuryeler için park etme ve dinlenme alanları oluşturulacak. Yoğun trafik olan bölgelerde araç sürmekte zorlanan motokuryeler yol kenarlarında dinlenebilecekleri ve emniyetli olarak araç sürebilecekleri alanlara sahip olacaklar.

Haberin Devamı





Bahsi geçen alanlar trafik etüdü kapsamında ihtiyaçlara göre belirlenecek. Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre motokuryelerin araçlarını şarj edip bakımlarını yapabileceği alanlar da oluşturulacak. Projeye Bakanlığın maddi desteğini esirgemeyeceğini bildiren Kurum, bu projenin motokuryelere verilen değeri gösterdiğini, onların para kazanmak için mücadele verdiğini, insanlara ilaçlarını, yemeklerini yetiştirebilmek için büyük risklere girdiklerini ve böyle bir projenin dünyada ilk kez ülkede başlatılmış olacağını söyledi.