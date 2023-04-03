Motonobu Ogino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Motonobu Ogino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Motonobu Ogino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Motonobu Ogino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Motonobu Ogino 27 Haziran 2002 tarihinde ---, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 荻野 元伸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Motonobu Ogino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Motonobu Ogino'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Motonobu Ogino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Motonobu Ogino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Motonobu Ogino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Motonobu Ogino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Ritsumeikan Uni

Motonobu Ogino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Motonobu Ogino şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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