Motor Test Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Motor Test Operatörü görev tanımı nedir, Motor Test Operatörü ne iş yapar, Motor Test Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motor Test Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motor Test Operatörü Tanımı;

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Motor Test Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Motor Test Operatörü Maaşları

Motor Test Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Motor Test Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motor Test Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.27

Meslek Adı :

Motor Test Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Montaj hatlarından gelen benzin veya dizel motor ünitelerinin test ve rodaj işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Motor Test Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Montaj hattından gelen motorları iş sırasına göre test işlemi için sıraya koymak,

b) Motorları test dinamometrelerine bağlayıp rodaj tablosunda belirtilen sürelerde testlerini yapmak,

c) Test işlemi sonunda motorun versiyonuna göre ayarlarını yapmak,

d) Test esnasında motorda görülen uygunsuzlukları ve arızaları gidermek,

e) Test bulgularını tablo ve grafik halinde rapor etmek,

f) Raporla ilgili hesapları yapmak,

g) Ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonunu yapmak,

h) İş ile ilgili talimat ve şemaları okumak,

i) Hassas ölçü aletlerinin kalibrasyonu, tertibat ve aparatlar ile motor tekniği konusunda temel bilgilere sahip olmak amacı ile eğitimlere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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