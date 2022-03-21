Motor Test Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Motor Test Teknisyeni görev tanımı nedir, Motor Test Teknisyeni ne iş yapar, Motor Test Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motor Test Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motor Test Teknisyeni Tanımı;

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Motor Test Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Motor Test Teknisyeni Maaşları

Motor Test Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Motor Test Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motor Test Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.67

Meslek Adı :

Motor Test Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seri üretimde işlemleri tamamlanmış komple, yeni, benzinli veya dizel motorları, test odalarında dinamometrelere test şartlarına uygun olarak bağlayarak, hızlanma, güç, tork türünden rutin testleri uygulayan ve test sonuçlarını raporlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Motor Test Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak, f) Test öncesi gerekli kontrolleri yapmak,

g) Motoru teste hazırlamak,

h) Motoru test odasına taşımak,

i) Motoru dinamometreye bağlamak,

j) Motor üzerinde gerekli testleri uygulamak,

k) Motorun doğru çalışması için diğer kontrolleri yapmak,

l) Test sırasında motor çalışma düzenini izlemek, gerekli ayarları yapmak,

m) Test bitiminde kumanda istasyonundan tüm çalışa cihazları kapatmak,

n) Test sonu işlemleri gerçekleştirmek,

o) Test sonuçlarını değerlendirmek,

p) Motoru dinamometreden sökmek,

q) Motoru bir sonraki işlem için gerekli yere iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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