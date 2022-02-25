Motor Yenileştirmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Motor Yenileştirmeci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Motor Yenileştirmeci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Motor Yenileştirmeci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Motor Yenileştirmeci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Motor Yenileştirmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Motor Yenileştirmeci Maaşları

Motor Yenileştirmeci maaşı ortalama olarak aylık 10250_TL'dir. En düşük Motor Yenileştirmeci maaşı 8950_TL, En yüksek ise 11550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motor Yenileştirmeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.23

Meslek Adı :

Motor Yenileştirmeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motor Yenileştirmeci , kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, motor yenileştirme tezgahlarını kullanarak, içten yanmalı motorların aşınmış parçalarını tekrar kullanım için orijinal ölçülerine uygun hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Motor Yenileştirmeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Araç, gereç ve ekipman ihtiyacını belirlemek,

b) Çalışılan alanın temizliğini ve düzenini sağlamak,

c) Makine ve ekipmanların bakımının yapılmasını sağlamak,

d) Bozuk motoru parçalara ayırmak ve parçaların ölçümlerini yaparak bozukluğun, nereden kaynaklandığını belirlemek,

e) Parçaları taşlama, honlama, frezeleme gibi talaş kaldırma yöntemleri ile onarmak ve yenileştirmek,

f) Krankın ölçü, çatlak, salgı ve sertlik kontrolünü yapmak,

g) Krank yağ deliklerine pah açmak,

h) Krankı taşlamak,

i) Kranka polisaj çekmek,

j) Ana yatak, semi ana yatak, eksantrik, semi eksantrik yatak baralarını yapmak,

k) Kol yatak barası yapmak ve kol yatak çıplağını baralamak,

l) Kol burçlarını tornalamak,

m) Gömlekleri çıkarmak, kesmek, tornalamak ve yerine çaklmak,

n) Kater ayarı yapmak,

o) Silindir gözlerini honlamak,

p) Sübap kontrolü yapmak,

q) Sübap kavalı yapmak,

r) Sübap yuvalarını taşlamak, alıştırmak ve yüksük yapmak, s) Onarılamayacak parçaları yenisiyle değiştirmek,

t) Parçaları birleştirir, ayarlarını yaparak ve motoru çalışır hale getirmek,

u) Sipariş listesini çıkarmak ve maliyet hesabı yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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