Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada motorine zam geldiği duyuruldu. Basında yer alan haberler sonrası Motorin ne kadar oldu? | Motorin fiyatları İstanbul 2022 | EPGİS son dakika açıklaması 18 Aralık 2022 Salı soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine litre fiyatına 52 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

MOTORİN FİYATLARI İSTANBUL 2022

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI 18 OCAK 2022 SALI

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."