Motorine yine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.