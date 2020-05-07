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  3. Motorine yine zam geldi

Motorine yine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, motorinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08/05/2020  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT  pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.




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