Kanuni döneminde yapıldı, Diyarbakır'ın tarihi "Küpeli Kapısı" 6 yıl sonra geçişlere açıldıNesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan yaş farkı kaç?Son dakika | Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih belli olduSON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni Terörü paylaşımı!Koronavirüs bu kez farklı şekilde can aldı! Virüse yakalanan genç adam bunalımına girip canına kıydıAytemiz Alanyaspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTürkiye'den Nepal'e uzanan yardım eli! 50 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldıEkipler iş başında! Kısıtlamanın ikinci gününde de denetimler sürüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'de temsilcilik açan Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldıRamazan ayı için getirildi, Kâbe-i Muazzama’nın örtüsü Eskişehir’de sergileniyor
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Vatandaşların korkulu rüyası oldular! Motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi

Vatandaşların korkulu rüyası oldular! Motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi

Gaziantep kent merkezinde 5 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 5 zanlı asayiş ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kapkaç olaylarında zanlıların kapkaçı motorla yapmaları pes dedirtti.

Vatandaşların korkulu rüyası oldular! Motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaşanan 5 farklı kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. 18 Nisan'dan 22 Nisan'a kadar 5 kapkaç olayını gerçekleştiren zanlıları güvenlik kameralarından tespit eden ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki 5 kapkaççı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALANMAMAK İÇİN PLAKASIZ MOTOR KULLANDI

Kapkaç yaptıkları esnada güvenlik kameralarına yakalanan zanlıların kapkaç anları anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde kapkaçı motorla yaptıkları görülen zanlıların kapkaç anlarındaki rahatlıkları pes dedirtti. Motorla seyahat ettikleri esnada küçük bir çocuğun yanından geçen kapkaççılar, çocuğun elinden telefonu alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kapkaççıların yakalanmamak için kullandıkları motoru plakasız kullanmaları dikkat çekti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi

Motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT