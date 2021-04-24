Vatandaşların korkulu rüyası oldular! Motorlu 5 kapkaççı yakayı ele verdi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaşanan 5 farklı kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. 18 Nisan'dan 22 Nisan'a kadar 5 kapkaç olayını gerçekleştiren zanlıları güvenlik kameralarından tespit eden ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki 5 kapkaççı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALANMAMAK İÇİN PLAKASIZ MOTOR KULLANDI

Kapkaç yaptıkları esnada güvenlik kameralarına yakalanan zanlıların kapkaç anları anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde kapkaçı motorla yaptıkları görülen zanlıların kapkaç anlarındaki rahatlıkları pes dedirtti. Motorla seyahat ettikleri esnada küçük bir çocuğun yanından geçen kapkaççılar, çocuğun elinden telefonu alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kapkaççıların yakalanmamak için kullandıkları motoru plakasız kullanmaları dikkat çekti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı