Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım görev tanımı nedir, Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım ne iş yapar, Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım Tanımı;

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Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım Maaşı Ne Kadar? 2022 Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım Maaşları

Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8341.03

Meslek Adı :

Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Tarım Ve Ormancılık Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir ya da daha fazla motorlu çiftlik makinelerini ve teçhizatını kullanan, bakımlarını yapan kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü (Tarım) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toprağı süren, eken, ürünü biçen, harmanlayan, döğen, savuran, balyalayan, süt sağan ve diğer işlerle ilgili motorlu çiftlik araçlarına ve teçhizatını kullanmak,

b) Harman dövmek, c) Tahılları ayıran ve diğer yerinde duran makineleri kurup, ayarlayarak çalıştırmak,

d) Çiftlik traktörlerine römorklar bağlayarak nakliyat yapmak,

e) Ağaç tomruklarını çekip, bunlarla ilgili diğer işleri yapmak,

f) Hareket eden ve yerinde duran makineleri temizleyip, yağlayarak bakımını yapmak,

g) Küçük arızaları tamir etmek,

h) Belirli tipte makine, alet ve teçhizatın çalıştırılmasında uzmanlaşabilir ve uygulamada bulunabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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