Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi görev tanımı nedir, Motorlu Kara Taşıtları Eksperi ne iş yapar, Motorlu Kara Taşıtları Eksperi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motorlu Kara Taşıtları Eksperi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Tanımı;

İkinci el motorlu kara taşıtlarının iç, dış, alt ve yürüyen aksamları ile motor, mekanik kısımlarındaki hasar ve aksaklıkları tespit ederek rapor haline getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2021 Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Maaşları

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi maaşı ortalama aylık 6.700- TL’dir. En düşük Motorlu Kara Taşıtları Eksperi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motorlu Kara Taşıtları Eksperi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Ne İş Yapar?

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracın kimlik bilgilerinin kayıtlı olduğu kontrol formunu satış yetkilisinden teslim almak,

b) b) Kontrol formunda kayıtlı araç kimlik bilgilerini kontrol etmek,

c) Aracın dış aksamının , kaportasını kontrol etmek,

d) Aracın alt ve yürüyen aksamını kontrol etmek,

e) Aracın iç, dış aksamını kontrol etmek,

f) Aracın elektrik, motor ve mekanik aksamlarını kontrol etmek,

g) Aracın üzerindeki aksesuar ile avadanlıklarının kontrolünü yapmak,

h) Test sürüşü yapmak, yürüyen aksam, motor, fren ve elektrik aksamlarını kontrol etmek,

i) Araçta tespit edilen arıza ve aksaklıklarla ilgi rapor düzenlemek,

j) Araç kontrollerinde kullanılan cihaz ve aletlerin bakım ve temizliğini yapmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans Ve Matematiksel İşler İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Değer Ve Hasar Tespit Eksperleri

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Motorlu Kara Taşıtları Eksperi mesleğinin meslek kodu 3315.06 olarak belirlenmiştir



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