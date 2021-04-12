Motorlu kuryeye çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı! Kuryenin ölümden döndüğü kaza kameraya yansıdı

Cihangir'de sipariş götüren motosikletli kuryeye, sokak arasında süratli bir şekilde giden kapalı kasa minibüs çarptı. Olay anı kameralara yansırken, frene bile basmadan kaçan sürücü kayıplara karıştı.

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ay önce bir firmada kuryelik yapmaya başlayan 23 yaşındaki Hüseyin Kıraslan, sipariş götürmek üzere yola koyuldu. Genç kurye sokak üzerinde normal hızda seyrettiği esnada sağındaki sokakta kapalı kasa minibüsün sürücüsü süratli bir şekilde seyretmeye başladı. Sokağın başına gelen Kıraslan'a o esnada süratli şekilde giden minibüs çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, Kıraslan ise bacağından hafif şekilde yaralandı.

"ÇARPMANIN ETKİSİYLE NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Kıraslan, "Siparişe gidiyordum, sakin şekilde yola girdim. Bir baktım bir sürücü çok hızlı bir şekilde geldi. Birden vurunca zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Biraz hızlı gitmiş olsam, beni paramparça ederdi, ölebilirdim." dedi. Öte yandan olayın ardından önce hastaneye giden Hüseyin Kıraslan, rapor almasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı