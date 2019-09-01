Motorlu testereyle kesilen ağacın altında kalıp öldü

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, ormanlıkta motorlu testereyle kesilen ağacın üzerine devrildiği Hüsnü Ören (44), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Şimşir mevkisindeki ormanlıkta meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Hüsnü Ören'in üzerine, motorlu testereyle kesilen ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, ağacın altında kalan Ören'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hüsnü Ören'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA