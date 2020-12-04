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  3. Motoru bozulan uçak otoyola indi! İşte o anlar

Motoru bozulan uçak otoyola indi! İşte o anlar

ABD'nin Minnesota eyaletinde arıza yapan bir uçak, akan trafikte otoyola acil iniş yaptı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken şans eseri iniş anında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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04 Aralık 2020 Cuma 11:31
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