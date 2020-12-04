Motoru bozulan uçak otoyola indi! İşte o anlar

ABD'nin Minnesota eyaletinde arıza yapan bir uçak, akan trafikte otoyola acil iniş yaptı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken şans eseri iniş anında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.