Motorunun dahil kalmadığı araçtan sağ salim çıktı!

Samsun'da direksiyon hakimiyetinin kaybeden bir sürücü gittiği yoldan çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Yaşanan kazada aracın parçaları etrafa saçılırken aracın fırlayan motoru ise karşı yönden gelen otomobile çarptı. Olayda yola fırlayan sürücü ve diğer otomobildeki iki kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.