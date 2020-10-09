Motorunun dahil kalmadığı araçtan sağ salim çıktı!
Samsun'da direksiyon hakimiyetinin kaybeden bir sürücü gittiği yoldan çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Yaşanan kazada aracın parçaları etrafa saçılırken aracın fırlayan motoru ise karşı yönden gelen otomobile çarptı. Olayda yola fırlayan sürücü ve diğer otomobildeki iki kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent mevkisinde yaşanan olayda aşırı hız yapan bir sürücü, direksiyonunun hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan araçtan sağ çıkan sürücü ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan aracın fırlayan motorunun karşı yönden gelen otomobile çarpmasıyla yaralanan iki kişide ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Köpek mamasının içinden çıkanlar görenlere pes dedirtti!
Kamyonun akıl almaz edilişi kameralara böyle kaydedildi!
Gaziantep'te Covid-19 servisinde çalışan sağlık personelinin telefonunu çaldı!
Diyarbakır'da parkta kanlar içinde bir erkek cesedi bulundu!
09 Ekim 2020 Cuma 13:47
Benzer Videolar