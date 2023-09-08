Motosiklet 20 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi, ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'nden İçmeler Mahallesi'ne inen virajlı yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D.'nin yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü A.D. ile yolcu konumundaki S.S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak yaralıların, uçurumdan kurtarılması için çalışma başlattı. Yaralılar itfaiye ekipleri ve kaza yerinden geçen vatandaşların yardımı ile yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)