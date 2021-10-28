Motosiklet Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Motosiklet Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Motosiklet Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Motosiklet Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motosiklet Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motosiklet Bakım Onarımcısı Tanımı;

Motosikletlerin motor, motor yardımcı sistemleri, güç aktarma organları, direksiyon, fren, tekerlek ve elektrikli sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapan kişidir.

Motosiklet Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Motosiklet Bakım Onarımcısı Maaşları

Motosiklet Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Motosiklet Bakım Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motosiklet Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Motosiklet Bakım Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Motosiklet Bakım Onarımcısı Ne İş Yapar?

Motosiklet Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arızayı tespit etmek,

b) Bozuk araçları kontrol ederek arızalarının mahiyetini ve yerini bulmak,

c) Arızalı parçaları tamir etmek veya yenisiyle değiştirerek arızayı gidermek,

d) Supapları taşlamak, fren balatalarını değiştirmek,

e) Motosikletlerin mekanik durumlarını kontrol etmek ve hareketlerini ıslah etmek üzere bunları yağlamak ve ayarlamak,

f) Zamanla çıkabilecek arızaları önlemek için motosikletlerin motor, yakıt, elektrik, ateşleme, fren, güç aktarım organları vb. kısımlarının bakım ve ayarlarını yapmak,

g) Tamir ve bakım çalışmalarında gerekli sökme, takma, parça değiştirme ve benzeri işleri yapmak,

h) Motor, ateşleme sistemi, cer zinciri ve şanzıman gibi parçaları sökmek,

i) Tekerlek ve iskelet kısmının ayarlarını yapmak,

j) Lastikleri onarmak ve tamirle ilgili diğer işleri yapmak,

k) Motosikletleri yağlamak, gevşek parçaları sıkıştırmak, ayarlar yapmak ve motosikletleri iyi bir durumda tutmak için diğer işleri yapmak,

l) Kaynak, pirinç kaynağı ve lehim işleri yapmak,

m) Yapılan işlerle ilgili kayıt tutmak,

n) Kullanılan alet, malzeme, makine vb. parçaların bakımını, temizliğini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Motosiklet Bakım Onarımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Motosiklet Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Motosiklet Bakım Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7231.05 olarak belirlenmiştir



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