Motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ağır yaralı 

İZMİR'in Tire ilçesinde, bir motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kesikbaş yönünden Hastane istikametine seyir halinde olan Şayipcan Yaran (19) yönetimindeki 35 YMU 91 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Kenan Akpınar (51) yönetimindeki 35 HE 3960 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaran'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Servis minibüsü sürücüsü Kenan Akpınar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

VATANDAŞLAR, ÖNLEM ALINMAMASINA TEPKİGÖSTERDİ

Turgut Özal Bulvarı ve Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi'nde herhangi bir önlem alınmadığını ifade eden vatandaşlar, Tire'nin en çok kullanılan güzergahı olduğunu ve sürekli kaza olduğunu belirtti. Vatandaşlar, 2 güzergahın kesiştiği yerde trafik ışıklarının kullanılması gerektiğini vurguladı.

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DHA