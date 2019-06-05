Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çakırözü köyünden Şuhut ilçesi istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 03 SM 595 plakalı motosiklet, Akyuva köyü yol ayrımından aniden çıkan 03 SF 340 plakalı sürücü Cemil G. yönetimindeki traktör ile çarpışarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve arkada yolcu olarak bulunan Recep A. yaralandı. Vatandaşların 112 acil sağlık ekiplerine durumu bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti.

Öte yandan kazayla ilgili Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA