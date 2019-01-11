Motosiklet kazasında hayatını kaybetti, nişanlısı güçlükle ayakta durdu

İZMİT'te temizlik aracına arkadan çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz (31) toprağa verildi. Kazadan nişanlısının verdiği kask ile kurtulan Serpil Ateş ise cenazede yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.

Kaza, gece saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Kuzey Yanyol üzerinde meydana geldi. Uğur Türkyılmaz yönetimindeki 41 AH 138 plakalı motosiklet, yolun sol şeridinde düşük hızda çalışma yapan Ahmet Balkan yönetimindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı. Kaza sırasında motosiklette bulunan Türkyılmaz'ın nişanlısı Serpil Ateş ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Uğur Türkyılmaz'ın kendi kaskını nişanlısı Serpil Ateş'e vererek motosikleti kasksız bir şekilde kullandığı belirlendi.

Kazada, hayatını kaybeden ve kafede barmenlik yaptığı öğrenilen Uğur Türkyılmaz'ın cenazesi, bugün İzmit Kurtdere Mahallesi'nde toprağa verildi. Babası İdris Türkyılmaz'ı uzun süre önce kaybettiği öğrenilen Uğur Türkyılmaz için aile adına taziyeleri eniştesi Emre Keser ve annesi Emine Türkyılmaz kabul etti.

Uğur Türkyılmaz'ın nişanlısı Serpil Ateş ise cenazede yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Kaza sonrasında götürüldüğü hastanede sol el ve sol ayak parmaklarında kırıklar tespit edilen Serpil Ateş, güçlükle yürüyebildi. Genç kız, nişanlısının tabutunun omuzlar üzerinde götürülmesini gözyaşları içerisinde izledi.

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DHA