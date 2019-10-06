Motosiklet önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin ağaç ve aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü öldü, yolcu ise ağır yaralandı. Feci kazada, motosikletin çarpmasıyla kısa devre yapan direkte çıkan yangın tehlike saçarken, kısa süre sonra söndürülerek kontrol altına alınabildi.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Yayla Mahallesi İsmet Paşa Caddesi (111.Cadde) üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Kaymakkapı Meydanı istikametinden Camlı Camii yönüne seyreden İsmail Hakkı İnliceliler yönetimindeki 07 FZT 37 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak önce kaldırımdaki ağaçlara, ardından aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Feci kaza sonucu motosiklet ve üzerinde bulunan 2 kişi farklı yönlere savruldu.

Sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı

Kazada, motosiklet sürücüsü İsmail Hakkı İnliceliler (31) olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde yolcu olarak bulunan Gülsüm Ö. (25) ise ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından motosikletin çarptığı direkte ise kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre sonra müdahale edilerek söndürüldü.

Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis Ekipleri ise yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi. Ölen sürücünün olay yerine gelen yakınları, arkadaşları için gözyaşı döktü.

Ağır yaralı Gülsüm Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otopsi için morga sevk edildi

Kazada hayatını kaybeden sürücü, olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından, cenaze nakil aracı ile otopsi yapılmak üzere, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na sevk edildi. Öte yandan polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA