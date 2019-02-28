Motosiklet, otobüs ile otomobil arasında sıkıştı

MALTEPE'de sol şeride geçmeye çalışan otobüse yol veren otomobil sürücüsü yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet duramayarak otomobile çarparak otomobil ile otobüs arasında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü yara almadan kurtulurken, arkada oturan kadın yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde uygunsuz park eden bir kamyonet nedeniyle özel halk otobüsü sürücüsü sinyal vererek şerit değiştirmek istedi. Bu sırada Ali Akça'nın kullandığı 34 BN 5532 plakalı otomobil yavaşlayarak otobüsü yol verdi. Bu sırada arkadan gelen 34 JF 8800 plakalı motosiklet sürücüsü Eren Yıldız duramayarak önce otomobile çarptı. Sonra otobüs ve otomobilin arasında kaldı. Motosikletin arkasında bulunan Begüm B. yere düştü. Bacağından hafif şekilde yaralanan Begüm B. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ali Akça, "Otobüs sinyal verdi yavaşlayarak yol verdim. Arkadan gelen motosiklet duramayarak çarptı. Otomobil ile otobüs arasında sıkıştı " diye konuştu. Bir görgü tanığı " Kaza uygunsuz park nedeniyle oldu. Motosiklet otobüs ile araç arasında kaldı. Bu yolda her gün kazalar yaşanıyor. Yetkililer bir an önce önlem alsın bu yola.ö diye konuştu.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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DHA