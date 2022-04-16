Motosiklet Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Motosiklet Satış Elemanı görev tanımı nedir, Motosiklet Satış Elemanı ne iş yapar, Motosiklet Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motosiklet Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motosiklet Satış Elemanı Tanımı;

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Motosiklet Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Motosiklet Satış Elemanı Maaşları

Motosiklet Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Motosiklet Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motosiklet Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.45

Meslek Adı :

Motosiklet Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motosiklet modelleri ve aksesuarlarının tanıtım ve satışını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Motosiklet Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen müşterileri güler yüzle karşılamak, b) Motosiklet modellerini müşterilere tanıtmak, özellikleri hakkında bilgi vermek,

c) Motosikletlerin beygir güçleri ve donanımları hakkında müşterileri bilgilendirmek,

d) Fiyatları, ödeme şartları ve kampanyalar hakkında müşterileri bilgilendirmek,

e) Satış işlemlerini yapmak, gerekli evrakları düzenlemek,

f) Müşterilere gerektiğinde deneme sürüşü yapmalarını sağlamak,

g) Motosikletlerin basit montaj işlerini yapmak,

h) Motosikletlerin galerideki yerleşimini organize etmek,

i) Müşteri taleplerini, memnuniyet ve şikâyetlerini yöneticisine / işyeri sahibine iletmek,

j) Motosiklet fuarlarına katılmak yeni gelişmeler ve modeller hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Motosiklet aksesuarları ve yedek parçalarının satışını yapmak,

l) Kask, eldiven, rüzgârlık, pantolon, mont vb koruyucu giysi ve güvenlik malzemelerinin satışını yapmak,

m) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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