Motosiklet sürücüleri Binali Yıldırım'a jestte bulundu!

Motosiklet sürücüleri, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim araç konvoyuna eşlik ederek jestte bulundu. Yıldırım'a destek olmak amacıyla trafiğe inen yaklaşık 70 motosikletli, Halkalı'dan Ataşehir'e kadar Yıldırım'ın konvoyuna eskortluk yaptı.

Bu jestin ardından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Motosikletli kardeşlerim verdiğim müjdelere sürpriz ile karşılık verdiler. Bu sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Tekeriniz düz bassın'' ifadelerini kullandı.