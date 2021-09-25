Motosiklet Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2021 Motosiklet Sürücüsü Maaşları, ve İş İlanları

Motosiklet Sürücüsü görev tanımı nedir, Motosiklet Sürücüsü ne iş yapar, Motosiklet Sürücüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Motosiklet Sürücüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motosiklet Sürücüsü Tanımı;

Eşya taşıyan bir motosikleti ya da triportörü kullanan kişidir.

Motosiklet Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2021 Motosiklet Sürücüsü Maaşları

Motosiklet Sürücüsü maaşı ortalama aylık 3.660 - TL’dir. En düşük Motosiklet Sürücüsü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Motosiklet Sürücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Motosiklet Sürücüsü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okulu mezunu olması gerekiyor.

Motosiklet Sürücüsü Ne İş Yapar?

Motosiklet Sürücüsü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Trafik kurallarına uygun olarak aracın hareketlerini kontrol etmek,

b) Eşyayı yüklemek ve boşaltmak,

c) Küçük onarımlar yapmak,

d) Aracı temizlemek ve sefere uygun olarak hazırlamak,

e) Eşyanın tesliminde ücreti almak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Motosiklet SürücüsüMeslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Motosiklet Sürücüleri

Motosiklet Sürücüsü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Motosiklet Sürücüsü mesleğinin meslek kodu 8321.01 olarak belirlenmiştir



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