Motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan araca çarptı

Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü yere savrulurken, yaşanan o anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Eyüpsultan TEM bağlantı yolu AKOM kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Mustafa Aktepe zincirleme trafik kazasına karışan otomobili fark etmeyerek, hızlı çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aktepe yere düşerek yaralandı. O esnada seyir halinde olan sağlık ekipleri, kazayı görerek Aktepe'nin yardımına koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Aktepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza anı ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hızla otomobile çarptığı görülüyor.

Kaynak: İHA