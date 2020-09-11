Motosiklet sürücüsünden yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına yardım eli!

İstanbul’da yolda yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısını gören motosiklet ile su dağıtan bir kişi destek verdi. Sürücü atık kağıt yüklü el arabasını arkadan iterek gence yardım ettiği bu görüntüler kameralara böyle kaydedildi.