Motosiklet sürücüsünden yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına yardım eli!
İstanbul’da yolda yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısını gören motosiklet ile su dağıtan bir kişi destek verdi. Sürücü atık kağıt yüklü el arabasını arkadan iterek gence yardım ettiği bu görüntüler kameralara böyle kaydedildi.
İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen olayda motosiklet ile su dağıtan bir sürücü, kağıtların ağırlığından dolayı yokuşu çıkmakta zorlanan bir kağıt toplayıcısına motosikletiyle iterek yardım etti. İzleyenlerden büyük beğeni toplayan o görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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