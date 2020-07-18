MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPAN SÜRÜCÜ OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

Eyüpsultan'da gece saatlerinde sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, aynı yönde giden motosikletli sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü de arkadaşlarıyla birlikte aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Tem Bağlantı Yolu Eyüpsultan mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CAL 422 plakalı otomobil, makas atarak Edirne istikametinde giderken Bayrampaşa ayrımına geldiği sırada aynı yönde önünde giden Furkan K.'nın kullandığı 34 AFV 738 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü de beraberinde ki 3 arkadaşı ile birlikte aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Furkan K.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazayı gören motosiklet sürücüleri de yardım için durdu. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, kaçan sürücüyü yakalamak içinde çalışma başlattı. Kazaya neden olan otomobil ile motosikletin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya neden olan otomobil

- Polisin çalışması

- Otomobilin çarptığı motosikletin görüntüsü

- Vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detaylar

Kaynak: DHA