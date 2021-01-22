Motosiklet sürücüsünü yaraladı! Aracından inmeye tenezzül bile etmedi

Kaza; Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametinden Manavgat Anaokulu istikametine 07 AAS 974 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Uzun, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın kendisine çarpacağı korkusuyla motosikleti kaydırınca devrilerek yerde sürüklendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir doktor yaparken, yerde yatan yaralının üşümemesi için kendi montunu çıkarıp yaralının üzerine örttü. Yaralı sürücü, 112 ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.