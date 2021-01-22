Ülkeyi ayağa kaldıran o görüntülerdeki 100 kilogram ete el konulduKartal'da bir vatandaş 'Çocuklara sahip çıkın, güzel yaşayın' deyip denize atladı!Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması: Hulk ve Leo Pereira hedefte!Bekçilik yazılı sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? Bekçilik için kaç puan lazım?Van'da yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralıİskenderun’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 10 gözaltıMotosiklet sürücüsünü yaraladı! Aracından inmeye tenezzül bile etmediBİM 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu | BİM 22 Ocak 2021 kataloğuBekçilik sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Motosiklet sürücüsünü yaraladı! Aracından inmeye tenezzül bile etmedi

Motosiklet sürücüsünü yaraladı! Aracından inmeye tenezzül bile etmedi

Antalya'da hızla gelen aracın motosikletine çarpmasından korkarak motosikletini kaydıran sürücü yaralandı. Kazaya sebep olan sürücü ise aracından bile inmeden olay yerinden ayrıldı.

Motosiklet sürücüsünü yaraladı! Aracından inmeye tenezzül bile etmedi

Kaza; Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametinden Manavgat Anaokulu istikametine 07 AAS 974 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Uzun, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın kendisine çarpacağı korkusuyla motosikleti kaydırınca devrilerek yerde sürüklendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir doktor yaparken, yerde yatan yaralının üşümemesi için kendi montunu çıkarıp yaralının üzerine örttü. Yaralı sürücü, 112 ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT