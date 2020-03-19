Motosiklet tamircilerine eş zamanlı operasyon

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki motosiklet tamircileri eş zamanlı olarak denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan çalışmada aktif halde bulunan motosiklet tamircilerinde plakasız, çalıntı veya şase numarası silinmiş motosiklet arandı. Eş zamanlı operasyonda plakasız ve şase numarası silinmiş 5 adet motosiklete el konuldu.

Motosikletler çekici ile yediemin otoparkına kaldırıldı.

Kaynak: İHA