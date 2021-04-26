Motosiklet tutkunlarından örnek davranış: Ramazan ayında erzak kolisi dağıtıyorlar

37 Riders Motosiklet Kulübü Derneği, ramazan ayı dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasında Küre, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Doğanyurt, Cide, Ağlı, Seydiler, Şenpazar ve Taşköprü ilçelerinde ihtiyaç sahibi 150 aileye erzak kolisi yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Fatih Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl da benzer bir kampanya yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Peker, "Ramazan ayı dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte imkanlarımız dahilinde bir kampanya oluşturduk. 10 ilçemizde 150 haneye gerek adrese teslim gerekse de yetkililer aracılığıyla erzak dağıtımı gerçekleştirdik. Kastamonu'nun tanıtımı noktasında çalışmalarımızı gerçekleştirirken, aynı zamanda da yardım kampanyalarıyla farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz erzak dağıtım kampanyasını umarım önümüzdeki yıllarda da gerçekleştiririz." dedi.

Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğunu aktaran Peker, "Bu günlerde hep birlikte olup omuz omuza vermemiz gerekmekte. Biz de dernek olarak elimizden geldiğince buna katkı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI