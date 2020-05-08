Motosiklet tutkunlarından sağlık çalışanı ve hastalara moral

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet tutkunları ilçedeki hastanede görevli sağlık çalışanları ile yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalara alkışlarla moral verdi.

Orhangazi Motosiklet Kulübü üyeleri, motosikletlerle Orhangazi Devlet Hastanesine gitti. Hastane bahçesinde, kendilerine odalarından penceresinden bakan hastalara alkışlarla moral veren motosikletseverler, sağlık çalışanlarına da çeşitli ikramlarda bulundu.

Orhangazi Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Yalçın Kaynak, bir üyelerinin de bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Biz de kendisine ve diğer tüm hastalarımıza moral verebilmek için geldik. Bu zorlu süreçte tüm sağlık çalışanlarımızın da yanındayız. Hep birlikte bu mücadeleden galip ayrılacağız. Herkese evde kalın mesajı veriyoruz." diye konuştu.



Kaynak: AA