Motosikleti çalmak isterken fark edilince tekme tokat dövüldü!

Bursa'da 27 yaşındaki Yusuf M. isimli bir kişi, bir iş yerinin önündeki motosikleti çalmaya kalkıştığı sırada iş yeri sahibi tarafından fark edilince kaçamadan yakalandı. Tekme ve yumruklarla hırsızı döven esnafın o anları kameralara anbean yansırken olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.