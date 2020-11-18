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  3. Motosikleti çalmak isterken fark edilince tekme tokat dövüldü!

Motosikleti çalmak isterken fark edilince tekme tokat dövüldü!

Bursa'da 27 yaşındaki Yusuf M. isimli bir kişi, bir iş yerinin önündeki motosikleti çalmaya kalkıştığı sırada iş yeri sahibi tarafından fark edilince kaçamadan yakalandı. Tekme ve yumruklarla hırsızı döven esnafın o anları kameralara anbean yansırken olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

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18 Kasım 2020 Çarşamba 13:52
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