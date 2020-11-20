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Motosikleti hayatına mal oluyordu!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Nuri Temelkuran isimli tamirci, bir motosikleti tamiri sırasında alev alan motorun patlayacağını anlayınca kendini dükkandaki tuvalete attı. Bir süre sonra motorun patladığını duyanlar ihbarı üzerine gelen itfaiye yangını söndürürken tuvalette mahsur kalan Nuri Temelkuran’ı da kurtardı.

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20 Kasım 2020 Cuma 16:22
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