Motosikleti yatarak kullandı! Ölüme davetiye çıkardı

Sakarya’da otoyolda bir motosiklet sürücüsü yatarak kullandığı araç ile trafikte ölüme meydan okudu. Başka bir sürücünün cep telefonuna kaydettiği bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü.