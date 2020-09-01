Motosikleti yatarak kullandı! Ölüme davetiye çıkardı
Sakarya’da otoyolda bir motosiklet sürücüsü yatarak kullandığı araç ile trafikte ölüme meydan okudu. Başka bir sürücünün cep telefonuna kaydettiği bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü.
Sakarya Karasu-Kocaali yolu üzerinde yaşanan olayda bir sürücü yatarak kullandığı motosikletiyle izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Ölüme meydan okuyan sürücünün o anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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01 Eylül 2020 Salı 13:13
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