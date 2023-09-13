Motosikletin kamyonete çarptığı kazada kişi 2 öldü, kaza anı kamerada

Uşak-Ulubey yolu Orhan Dengiz Bulvarı'nda kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Motosikletin kamyonete çarptığı kazada kişi 2 öldü, kaza anı kamerada

Uşak-Ulubey yolu Orhan Dengiz Bulvarı'nda kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki sürücü ve yolcu konumunda bulunan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-Ulubey yolu üzerinde Orhan Dengiz Bulvarı - Mehmet Tevfik Çamcı sokak kesişiminde meydana geldi. Burak Alsay (28), kontrolündeki 10 AIE 994 plakalı motosiklet Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Mehmet Tevfik Çamcı Sokağı'ndan çıkan Aslan Ilgın (54) idaresindeki 64 ACV 168 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve yolcu konumunda bulunan İlyas Çakın (27) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Burak Alsay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İlyas Çakın ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alsay ve Çakın hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasındaki görüntülere göre Orhan Dengiz Bulvarı'ndan Ulubey istikametine giden motosikletin, Mehmet Tevfik Çamcı Sokağı'ndan çıkan kamyonetin kasasının sol yan kenarına çarptığı görüldü.

Motosikletin kamyonete çarptığı kazada kişi 2 öldü, kaza anı kamerada

Motosikletin kamyonete çarptığı kazada kişi 2 öldü, kaza anı kamerada

Motosikletin kamyonete çarptığı kazada kişi 2 öldü, kaza anı kamerada

Motosikletin kamyonete çarptığı kazada kişi 2 öldü, kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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