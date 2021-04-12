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  3. Motosikletin önünü kaldırarak süren gençler yoldaki sürücüleri korkuttu

Motosikletin önünü kaldırarak süren gençler yoldaki sürücüleri korkuttu

Bursa'da bir grup arkadaşın motosikletin önünü kaldırarak sürmeleri trafiktekileri hayrete düşürdü.

Motosikletin önünü kaldırarak süren gençler yoldaki sürücüleri korkuttu

Motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde araçların arasında ilerleyen genci görenler hayrete düştü. Önünden giden bagaja oturmuş olan arkadaşına poz veren genç, hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sosyal medyada paylaşılmak üzere çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Polis ekipleri otomobil ve motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Motosikletin önünü kaldırarak süren gençler yoldaki sürücüleri korkuttu

Motosikletin önünü kaldırarak süren gençler yoldaki sürücüleri korkuttu

Motosikletin önünü kaldırarak süren gençler yoldaki sürücüleri korkuttu

Motosikletin önünü kaldırarak süren gençler yoldaki sürücüleri korkuttu

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