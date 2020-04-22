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Motosikletinden düşen sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Deniz Güngör (28) kullandığı 01 DCG 49 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosikletinden düşen sürücü hayatını kaybetti

Adana'da motosikleti ile kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Deniz Güngör (28) kullandığı 01 DCG 49 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güngör daha sonra hakimiyetini kaybettiği için dengesini yitirip motosikletten düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güngör'ü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Güngör hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güngör'ün cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA




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