  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Motosikletini kamçılayan adam görenleri hayrete düşürdü!

Motosikletini kamçılayan adam görenleri hayrete düşürdü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde yaptığı hareketler görenleri şaşırttı. Sürücünün ara sıra "elinde kamçı varmış" gibi "at koşturur" bir vaziyette motosikleti kullanması bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.

Karantinadan çıkıp komşusunun 9 yaşındaki kızının suratına tükürdü!Karantinadan çıkıp komşusunun 9 yaşındaki kızının suratına tükürdü!

Öykü Gürman annesinin doğum gününü kutlarken gözyaşlarına hakim olamadı!Öykü Gürman annesinin doğum gününü kutlarken gözyaşlarına hakim olamadı!

Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı |Genç kızın kadına şiddete 'dur' hikayesi!Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı |Genç kızın kadına şiddete 'dur' hikayesi!

Çocuğuna araç çarptığını öğrendi! Acılı anneyi kimse sakinleştiremediÇocuğuna araç çarptığını öğrendi! Acılı anneyi kimse sakinleştiremedi

 

30 Ekim 2020 Cuma 10:40
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Konuşmak istemediği eski eşi yüzünden camide kendini astı!
Konuşmak istemediği eski eşi yüzünden camide kendini astı!
Arabanın ezdiği kedinin yolda can çekiştiği o görüntüleri yürekleri sızlattı!
Arabanın ezdiği kedinin yolda can çekiştiği o görüntüleri yürekleri sızlattı!
Karantinadan çıkıp komşusunun 9 yaşındaki kızının suratına tükürdü!
Karantinadan çıkıp komşusunun 9 yaşındaki kızının suratına tükürdü!
Çocuğuna araç çarptığını öğrendi! Acılı anneyi kimse sakinleştiremedi
Çocuğuna araç çarptığını öğrendi! Acılı anneyi kimse sakinleştiremedi
Elazığ'da bir evde çıkan yangın 8 aylık bebeği hayattan kopardı!
Elazığ'da bir evde çıkan yangın 8 aylık bebeği hayattan kopardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretini gerçekleştirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretini gerçekleştirdi!
İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu!
İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu!
Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü! Yolda bulduğu bayrağı öpüp cebine koydu
Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü! Yolda bulduğu bayrağı öpüp cebine koydu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel klibi!
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel klibi!
Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı! Yol trafiğe kapandı
Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı! Yol trafiğe kapandı