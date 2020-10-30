Motosikletini kamçılayan adam görenleri hayrete düşürdü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde yaptığı hareketler görenleri şaşırttı. Sürücünün ara sıra "elinde kamçı varmış" gibi "at koşturur" bir vaziyette motosikleti kullanması bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.