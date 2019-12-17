Motosikletiyle kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 ölü

Zonguldak'ta kırmızı ışıkta duran araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde 18.30 sıralarında Alaplı Ereğli arasındaki Plajlar mevkisinde meydana geldi. Özgür D. idaresindeki 81 KK 276 otomobil kavşakta kırmızı ışıkta beklerken, Üflet Ş. yönetimindeki 67 LA 93 plakalı motosiklet, hız nedeniyle fren mesafesini ayarlayamayınca kırmızı ışıktaki araca arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ilk tedavisi yapılan motosiklet sürücüsü Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. motosiklet sürücüsü Üflet Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA